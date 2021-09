Frontale a Davagna. Grave uno dei due conducenti

L’uomo è stato estratto dai Vigili del fuoco con l’attrezzatura idraulica è stato condotto in ambulanza fino alla piazzola di atterraggio dove l’elicottero Drago VF lo ha imbarcato e trasportato all’ospedale

Grave incidente quest’oggi poco dopo le 13.30 a Cavassolo di Davagna. Due autovetture, per cause in via di accertamento, si sono urtate frontalmente. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Seicento che è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Illesa la conducente dell’altra vettura.

