Quattro salami a Villa Serra per finanziare la Gigi Ghirotti

Sabato 18 settembre “Quattro salami a Sant’Olcese” con Maurizio Lastrico, Enzo Paci, Andrea Possa e Andrea Di Marco. Il ricavato della serata sarà devoluto alla associazione.

Appuntamento a Villa Serra di Comago alle 20:45

Biglietti in vendita presso l’Info Point della Gigi Ghirotti (pagamento solo tramite Bancomat), in via Canneto Il Lungo 97r (da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 13.00, domenica e lunedì chiuso) o, in alternativa, presso l’ufficio promozione, corso Europa, 48/5 – 16132 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00).

