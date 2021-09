Anpi, due eventi a Pra’ per ricordare la Resistenza

Venerdì 17 settembre lo spettacolo “Resistenze, femminile plurale”. Sabato 18 settembre la rassegna “Arte Bignami”

La sezione Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Genova Pra’ organizza due giornate di eventi in piazza Bignami, nella delegazione del Ponente genovese, tra parole, letture, arte, musica e il piacere dello stare insieme e del ricordare l’importantissima pagina di Storia rappresentata dalla Resistenza.

Gli appuntamenti sono per venerdì 17 Settembre alle ore 21 e per sabato 18 Settembre dalle ore 10 in poi.

Venerdì 17 settembre, in piazza Bignami, proprio davanti al Monumento ai Caduti praesi, verrà rappresentato lo spettacolo “Resistenze, femminile plurale. Storie di donne durante l’occupazione”. Ideato e realizzato dal giornalista Alberto Bruzzone e dall’insegnante e scrittrice Manuela Monaco, sarà arricchito con le musiche dal vivo di Francesca Bambara e di Simone Pisseri e vedrà la partecipazione degli writers Drina A12 e Giuliogol, che daranno vita a una performance artistica.

Tratto dai libri “Ti racconto la Resistenza”, pubblicato dall’Anpi di Pra’ su idea di Letizia Mantelli, e da “Bambine in guerra” dell’insegnante e scrittrice Luana Valle (Tempesta Editore), “Resistenze, femminile plurale” viene allestito nel giorno del centenario dalla nascita di Aldo “Bisagno” Gastaldi. È uno spettacolo fatto di parole, letture e musiche, per raccontare l’altro volto della Resistenza: delle donne che fecero le staffette, di quelle che vennero imprigionate, delle bambine che vissero nei loro occhi il terrore della guerra e dell’occupazione nazifascista.



Sabato 18 settembre quindi, ancora in piazza Bignami, l’Anpi di Pra’ e il Collettivo Burrasca organizzano l’evento “Arte Bignami. Pittura, fotografia, musica live, libri e artigianato”. Artisti provenienti dal territorio genovese esporranno le loro opere: quadri, illustrazioni, fotografie, sculture, ma ci saranno anche libri, artigianato e ovviamente la musica live che accompagnerà i presenti fino a sera. Alle 19, aperitivo al tramonto con i tradizionali frisceu.

Entrambe le manifestazioni sono patrocinate dal Municipio VII Ponente e sono a ingresso libero (per la serata di Venerdì sarà necessario il green pass).

Sia Venerdì 17 Settembre che Sabato 18 Settembre sarà organizzata una raccolta di generi alimentari per Music for Peace. Chiunque è invitato a portare quanto potrà, tra gli alimenti non deperibili.

