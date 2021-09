Harley: Bike & Blues, la festa del Genova Chapter – LE FOTO

La festa con l’invasione dei bicilindrici per le vie del centro, al Porto Antico e sul Fasce

Più di 200 harleysti, in sella alle loro splendide moto, hanno trascorso il week end a Genova per partecipare all’edizione 2021 del Bike & Blues, la grande festa che ogni anno il Genova Chapter celebra con il coinvolgimento dei Chapter fratelli sparsi in tutt’Italia.

All’edizione di quest’anno il club genovese ha visto la partecipazione dei Chapter:100 Torri (Pavia), Alba, Avgvsta Taurinorvm (Torino), Duemari (Messina), Lake Como (Como), Portofino Coast (Sestri Levante), Treviso e Versilia (Lucca) che si sono festosamente uniti ai tanti harleysti genovesi e liguri accorsi in gran numero al richiamo di questo tradizionale evento.

I bikers si sono dati appuntamento a Nervi, presso la concessionaria Harley-Davidson di via del Commercio e alle 15 hanno dato il via a una parata che, attraversando il levante genovese accompagnati da una splendida vista colorata della città sul mare, li ha condotti a sostare in piazza Matteotti.

Qui, tra gli sguardi dei presenti ammirati dalle luccicanti cromature che occupavano l’austera piazza, i bikers si sono divisi per visitare il centro storico.

Il run è poi proseguito in direzione Porto Antico, dove è stata predisposta un’area per la cena e serata “Harley Style”: tuffo in piscina, cena e dopocena con tanto intrattenimento: L’allegria dei presenti e la magica cornice della città vista dal mare dal Porto Antico hanno avuto buon gioco nel trattenere tutti sino a tarda notte!

Il Bike & Blues ha ripreso il suo programma domenica quando i bikers si sono incontrati in concessionaria a Nervi per un veloce brunch per poi ripartire per un giro sulle alture genovesi.

Tappa sul monte Fasce dove tanti “foresti” sono rimasti incantati dalla vista della città dall’alto, ma ancor di più quando, a Recco seduti a tavola, hanno entusiasticamente apprezzato le specialità culinarie che fanno di Recco una meta ambita di tanti buongustai!

E così, con l’allegria a 1000 i partecipanti si sono salutati e si sono dati appuntamento all’edizione 2022.

Foto di Carlo Alberto Alessi

Mi piace: Mi piace Caricamento...