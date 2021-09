Cantiere non chiuso in A10, i km di coda sono diventati 15. In fila da Arenzano

4 Settembre 2021

4 Settembre 2021 Oggi a Genova I lavori non terminati in galleria, il cantiere non chiuso, tutto il traffico su una carreggiata a doppio senso di marcia. Un altro danno per la Liguria La coda è ora di 15 km tra Arenzano e il Bivio A10/Inizio Complanare Savona. Addirittura Aspi consiglia percorsi alternativi: «Per gli utenti provenienti dal nord e diretti verso Ventimiglia, si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza e la A6 Torino-Savona» Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati