Incendio in via Emery, salvi i residenti. Un gatto non ce la fa

4 Settembre 2021

4 Settembre 2021 Cronaca Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento sito al terzo piano La residente era riuscita ad uscire mentre due gatti sono stati salvati dai Vigili del fuoco ed un terzo ha perso la vita. L’abitazione è andata completamente distrutta e, in via precauzionale, sono stati fatti allontanare gli inquilini del piano soprastante per le verifiche di stabilità. Condividi: E-mail

