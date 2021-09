Sul posto un’auto medica e diverse ambulanze inviate dal 118

L’incidente è avvenuto in direzione Genova. Diversi i veicoli coinvolti.

Quattro le persone ferite. Per ora, solo per due di queste è stato necessario il trasporto in ospedale, una in codice giallo e una in codice verde, entrambe al Villa Scassi.

Articolo in aggiornamento

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...