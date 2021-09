Coda anche in A12, sempre a causa dei cantieri

Ancora disagi a causa dei cantieri autostradali. Coda di 9 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori, coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

In A12 coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari e tra Chiavari e Rapallo per lavori.

