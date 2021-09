Pista ciclabile, in via Rolando passa attraverso un dehors e paletti con catenelle

Un abitante di via Rolando ci segnala questo curioso percorso della nuova pista ciclabile in Valpolcevera. L’itinerario riservato a chi si sposta sul velocipede, infatti, viene bruscamente interrotto dal dehors di un bar, con sedie, ombrelloni e tavoli e anche dalle catenelle poste tra i paletti per evitare il transito

«Sarebbe ridicolo se non fosse una cosa terribilmente seria – ci scrive Roberto -. Possibile che nessuno si sia reso conto dell’incongruenza? Cosa faranno i ciclisti? Scenderanno dalla bici e la alzeranno per superare le catenelle? O sfrecceranno accanto alle persone sedute a consumare ai tavoli? Chi studia questi percorsi? Si parla con chi concede dehors e chi decide il posizionamento di dissuasori di transito con qualsiasi veicolo? Un minimo di coordinamento non guasterebbe, perché così le cose sembrano fatte tanto per dire di averle fatte».

