In giro con manganello, coltello e cocaina, denunciato dai Carabinieri

Il 42enne pregiudicato aveva con sé stupefacente per uso personale, quindi è stato anche segnalato alla Prefettura come consumatore

Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione per uso personale di sostanza stupefacente un pregiudicato 42enne genovese.

L’uomo a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un manganello in legno, di un coltello in acciaio nonché di un involucro contenente 0,50 grammi circa di cocaina. Il tutto è stato debitamente sequestrato.

In copertina: foto d’archivio

