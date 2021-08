Otto persone denunciate dalla Digos per le minacce a Bassetti

Venti le querele presentate dall’avvocato del medico infettivologo del San Martino

Minacce via social a Matteo Bassetti: una ventina le denunce presentate, otto le persone già denunciate dalla Digos. Il responsabile della clinica di Malattie infettive del San Martino viene preso di mira dai no vax.

Per il medico già dallo scorso dicembre è attiva la sorveglianza dinamica delle forze di Polizia, ma l’escalation delle minacce, culminate in un no vax che si sarebbe presentato sotto casa a insultarlo e minacciarlo, fa si che Bassetti non si senta più sicuro e chieda l’intervento deciso della magistratura.

