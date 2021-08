Bassetti: «Obbligo di vaccino per gli insegnanti. I non vaccinati insegnino non in presenza»

«Ecco cosa può succedere se non si vaccinano gli insegnanti. In California un’insegnante elementare non vaccinata ha contratto la variante Delta e ha infettati 26 persone tra scolari e loro parenti – scrive Matteo Bassetti sulla sua pagina social -. Ci vuole l’obbligo per tutti gli insegnanti.Gli insegnanti non vaccinati dovrebbero non insegnare in presenza»

Questo è l’articolo linkato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...