Ieri pomeriggio alle 15, in piazza del Campo, gli agenti del Commissariato Centro hanno denunciato per ricettazione un 34enne

L’uomo, un libico, sottoposto ad un controllo di routine, ha mostrato fin da subito un nervosismo eccessivo. Al poliziotto che gli ha chiesto spiegazioni ha riferito consegnandogli uno smartphone: “Capo, dico la verità, il cellulare è rubato e lo vendo a 40 euro ma, te lo giuro, non l’ho rubato io! Me l’ha dato un amico che ruba tanto!” Denunciato per ricettazione.

