Agente della Pl interviene su una rissa e disarma da sola un uomo che brandisce coccio di bottiglia

È successo in piazza Vittorio Veneto dove gli agenti stavano sanzionando un gruppo di persone che bevevano sul suolo pubblico non rispettando l’ordinanza del Sindaco. Poco distante alcuni uomini si sono affrontati e l’agente è intervenuta fermando quello che minacciava gli altri col vetro acuminato

Nella sera del 22 agosto scorso, agenti della Polizia locale del reparto Sicurezza urbana e dell’Unità territoriale Valpolcevera-Centro Ovest, in servizio in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, mentre contestavano sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza comunale che vieta il consumo di alcol su suolo pubblico, si sono accorti che poco distante era scoppiata una rissa tra cittadini centroafricani e si sono affrettati a intervenire. In testa, l’agente donna del reparto Sicurezza urbana, seguita da tutti gli altri. Giunta per prima sul posto, l’agente ha notato che uno dei soggetti coinvolti aveva rotto una bottiglia e stava minacciando gli altri brandendo un coccio acuminato e si è scagliata su di lui per fermarlo mentre i colleghi stavano sopraggiungendo, riuscendo, anche con l’utilizzo dello spray “oleoresin capsicum”, a sedare la rissa e a immobilizzare l’energumeno. Il soggetto ha precedenti specifici per rissa, ma anche per tentato omicidio, violenza, furto, è stato denunciato su indicazione del magistrato di turno. Gli altri partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga al sopraggiungere del personale della Polizia locale.

