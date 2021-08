Litiga con la fidanzata, i vicini chiamano i Carabinieri e questi trovano più di 7 etti di marijuana

I militari hanno messo ai domiciliari, però senza fidanzata

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un cittadino genovese di 33 anni, con precedenti di polizia. La vicenda nasce da una richiesta di intervento per una concitata lite “tra due fidanzati” all’interno dell’appartamento occupato dal 33enne. I militari dopo aver convinto la coppia a non proseguire il litigio, avvertendo un forte odore di sostanza stupefacente, decidevano di effettuare una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale rinvenivano e sequestravano 725 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e denaro in contante pari 1.100 euro. L’uomo che si è assunto la paternità dello stupefacente è stato ristretto presso la propria abitazione, questa volta senza la fidanzata, in attesa del giudizio per direttissima.

