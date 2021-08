Nella notte nei giardini di Marassi è intervenuta la vigilanza faunistica regionale che ha catturato gli animali

La vigilanza è intervenuta alle 4 del mattino per i quattro ungulati che erano chiusi nel giardini Lamboglia. I poveri animali sono stati catturati e sono finiti in una “zac”, a fare da preda ai cani da caccia in una zona di addestramento. L’intervento è finito alle 6:20 quando i giardini sono tornati agibili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...