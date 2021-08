Domenica di controesodo, alle 16:20 sulle tratte autostradali non si rilevano particolari criticità tranne le code a tratti tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Per il resto del pomeriggio e la serata è prevista un’intensificazione del traffico in direzione nord e verso Genova su tutte le tratte

