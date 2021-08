Terrile: «Genova Jeans, sulla pagina Fb di Vince Genova un video promozionale col marchio del partito»

Il Capogruppo Pd in consiglio comunale in un post su Facebook: « Chi ha prodotto, realizzato e finanziato quel video? Il partito di Bucci o le generose casse comunali che sostengono la manifestazione? Chiederemo questo è molto altro nella commissione consiliare prevista per venerdì 27 agosto»

«La costosa manifestazione sui Jeans (1,4 milioni di Euro per 5 giorni) da oggi è griffata con il simbolo di Vince Genova, la lista civica del sindaco Bucci in Consiglio comunale – scrive Terrile sulla sua pagina Facebook -. I 5 giorni di Genova Jeans costeranno 1,4 milioni di Euro, quasi tutti (1,1 milioni) a carico di risorse pubbliche.Il Comune di Genova spenderà 650.000 euro, prelevandone 150.000 dal fondo di riserva, quello che dovrebbe essere utilizzato per le emergenze.Se non bastasse, oggi compare sui social network un video promozionale di Genova Jeans con il simbolo di Vince Genova, il gruppo consiliare della lista civica del sindaco Bucci in Consiglio Comunale. Stiamo finanziando con un fiume di denaro pubblico un’iniziativa di partito? Chi ha prodotto, realizzato e finanziato quel video? Il partito di Bucci o le generose casse comunali che sostengono la manifestazione? Chiederemo questo è molto altro nella commissione consiliare prevista per venerdì 27 agosto».

Le domande di Terrile riceveranno, forse, una risposta venerdì prossimo. Intanto i genovesi sui social si dividono tra quelli che pensano che sia un modo di sostenere l’iniziativa che di promozione ne ha avuta, fino ad ora, pochina e quelli che ritengono che il partito voglia mettere il cappello su un’iniziativa pubblica, pagata per la maggior parte coi soldi di tutti i cittadini (genovesi ed italiani).

Intanto dalla pagina sono spariti post e video. Che il consigliere Pd Terrile (che si chiede se Genova Jeans sia diventata un’iniziativa di partito) ha, però, salvato.

