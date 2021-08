Investito da auto in contromano, motociclista soccorso a Multedo

Un’auto con targa francese ha tentato di immettersi contromano in via Pacoret de Saint Bon e ha preso in pieno uno scooter che transitava in via Ronchi in direzione ponente

Subito sembrava che le condizioni dell’uomo in scooter fossero più gravi e l’ambulanza è partita in codice rosso. Poi, per fortuna, gli esiti dell’incidente sono risultati meno gravi del previsto

Sul posto i soccorsi inviati dal 118 e gli uomini del 7º distretto dell’Unità territoriale Ponente della Polizia locale per i rilievi.

