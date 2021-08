Parco dell’Aveto: sulle tracce dei lupi e dei cavalli selvaggi

Altri appuntamenti dei prossimi sette giorni: i corsi di mtb, l’escursione sul Monte Caucaso, Festa della Fisarmonia e Festa della Birra

Sabato 21 agosto le Guide del Parco dell’Aveto accompagneranno gli ospiti sul Monte Caucaso (prenotazione on-line).

Domenica 22 è in programma un appuntamento straordinario con l’Horsewatching: la Guida Evelina Isola porterà i partecipanti sulle tracce di cavalli selvaggi e lupi (prenotazioni e info: tel. 347.3819395).

Da giovedì 19 fino al 25 agosto si terrà uno speciale Bike Camp al Prato della Cipolla, S. Stefano d’Aveto, per imparare tutti i segreti della mountain bike con le nostre guide e maestri MTB (info e prenotazioni: tel. 338.6645512 Massimo, 393.9480991 Andrea).

Sempre a Santo Stefano d’Aveto, sabato 21 alle h 17.00, proseguono le Visite Guidate in Musica al Castello Malspina-Fieschi-Doria e tanti altri eventi e intrattenimenti in tutto il Comune (per info e prenotazioni: tel. 0185 88046).



Allo IAT e Centro Visite del Parco dell’Aveto a Rezzoaglio, invece, fino al 31 agosto sarà possibile visitare la mostra Val d’Aveto in Cartolina, cartoline d’epoca dalla collezione privata di Franco De Lucis (info: tel. 0185 870171).



Spazio anche ad attività per il benessere del corpo e della mente.A Santo Stefano venerdì 20 agosto ultimi appuntamenti con Working Easy Together con la ginnastica dolce per tutte le età, il laboratorio di movimento consapevole, respirazione e rilassamento e il Naturyoga (info e prenotazioni: tel. 349.7372120).

Domenica 22 agosto Forest Bathing Liguria invece ci porta nel cuore della Foresta delle Lame per una giornata dedicata al bagno di bosco, ascoltando il nostro corpo e la natura che ci circonda (info e prenotazioni: tel.347.330 2664).



Al Lavandeto di ARnico domenica torna per il terzo anno l’appuntamento con l’evento Profumi, suoni e benessere, che in questa edizione si arricchisce anche di un progetto di arteterapia dedicata ai bambini: Il filo magico: il piatto di famiglia (info e prenotazioni: tel. 338.6005951).



Per serate spensierate in allegria appuntamento in Val Graveglia venerdì per la Festa delle Fisarmoniche a Conscenti di Ne oppure in Valle Sturla: sabato sera per una serata all’aperto con musica all’Agriturismo La Taverna del Nonno di Borzonasca (prenotazioni: tel. 333.5878987) e tutte le sere a partire da mercoledì 18 a domenica 22 al Circolo Poche Musse di Mezzanego per una Festa della Birra nel bosco ricca di musica e cabaret (info e prenotazioni: tel. 393.211 9333).

Ritorna domenica 22, con la novità della versione serale, anche la passeggiata gustosa sui pascoli della Val Graveglia con l’Azienda agricola Marpea al Fior di latte (info e prenotazioni:tel. 328.8740800).

Martedì 24 appuntamento con Val Graveglia con Gusto, serata gastronomica sotto le stelle a partire dalle h 19.30 presso l’area verde Sandro Pertini di Conscenti di Ne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...