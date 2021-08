Coda tra Genova Ovest e Sampierdarena per l’assalto ai traghetti. Stasera ne partono 7

Mentre la situazione delle autostrade resta tutto sommato tranquilla nonostante il doppio senso in A10 (si segnala 1 km di coda tra il bivio A10/A26 Trafori e Pra’ e traffico rallentato tra Pra’ e Pegli in direzione Genova), il traffico diretto al porto sta aumentando e si sta bloccando il nodo di San Benigno

Questa sera le partenze dei traghetti segnalate sono parecchie: ben 7. Sono in tanti a partire adesso per le vacanze. Gli sbarchi e gli imbarchi dalle navi intersecano necessariamente la viabilità cittadina creando disagi che, per fortuna, almeno stavolta, non si aggiungono alle code autostradali.

