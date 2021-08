Tenta di rubare portafoglio al ristorante ma tra i clienti c’è un carabiniere che lo arresta

Il militare dell’Arma stava cenando nel ristorante della Foce quando una donna ha cominciato a urlare che le avevano rubato il portafoglio. Ha preso e consegnato ai colleghi del Nucleo Radiomobile uno dei due malviventi responsabili del furto. L’altro è ricercato

Ieri sera un equipaggio del Nucleo Radiomobile, insieme ad un militare dello stesso reparto libero dal servizio, ha arrestato per “furto aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere” un pregiudicato algerino 25enne, senza fissa dimora e gravato dal divieto di dimora nella provincia di Genova.

L’uomo, all’interno di un ristorante della Foce, aiutato da un complice, era riuscito a rubare il portafoglio di una donna che stava mangiando nel locale; accortasi però di quanto accaduto, la vittima si era messa ad urlare per attirare l’attenzione dei presenti, mentre il ladro con il complice cercavano di guadagnare l’uscita.

Tra la clientela del ristorante era presente anche un carabiniere che stava cenando, il quale, vista la scena interveniva prontamente bloccando il ladro, consegnandolo ai colleghi di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della quale nel frattempo era stato chiesto l’intervento.

Lo straniero, identificato e perquisito è stato trovato in possesso del denaro rubato, restituito alla vittima e di un paio di forbici, sequestrate; sono in corso indagini per identificare il complice, riuscito a fuggire.

