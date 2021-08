Il gruppo, composto sia da uomini sia da donne, si trovava all’altezza di Nervi

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che ha notato il gruppo in cammino. Gli stranieri sono stati soccorsi e quindi portati in Questura per l’identificazione. Il fenomeno è frequentissimo in A10, in particolare in direzione del confine di Ventimiglia, ma anche in A12 sono stati più volte fermate persone a piedi.

In copertina: foto d’archivio

