Bucci: «Ci costituiremo parte civile al processo per il crollo del Morandi»

Da un anno, ha spiegato il Sindaco a SkyTg24, il Comune di Genova chiede ad Autostrade il rimborso per i danni subiti

Il M5S continua ad attaccare chiedendo che Tursi si costituisca parte civile al processo per il crollo del Ponte Morandi. «Lo spazio per chi vuole fare polemica strumentale è sempre aperto» sbotta Marco Bucci davanti alle telecamere di SkyTg24».

Il Sindaco ha spiegato che «Non è assolutamente vero che non ci costituiremo parte civile».

«Noi ci costituiremo parte civile e faremo il nostro lavoro – ha detto – come abbiamo già chiesto da più di un anno il rimborso per i danni che la città ha subito ad Autostrade, quindi abbiamo fatto esattamente quello che deve fare un’amministrazione che ha a cuore la città, di questo sono orgoglioso».

Mi piace: Mi piace Caricamento...