Sulla A12 Genova – Sestri Levante, tra Genova est e Genova Nervi verso Livorno il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento, per un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 11+300 all’interno della galleria Colle Pianetti.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...