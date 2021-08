Protesta no vax contro Bassetti, i Carabinieri denunciano l’organizzatore

L’uomo, un 52enne di Carrara, si era spostato a Novi Ligure in occasione della presentazione del libro del virologo genovese e si era messo alla testa di un gruppo di contestatori

L’uomo, che ha diversi precedenti specifici, è stato denunciato dai carabinieri per non aver preavvisato le autorità della manifestazione (anche dei raduni genovesi degli ultimi tre sabati non era stata avvertita la Questura), vilipendio della Repubblica, istigazione a disobbedire alle leggi e disturbo delle occupazioni delle persone. Identificati anche diversi altri partecipanti alla protesta: saranno sanzionati per l’inosservanza delle normi per il contenimento della pandemia.

