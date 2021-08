Nervi, inaugurato il porticciolo. Bucci: «Chi non è contento capirà»

Ieri serata ufficiale per il nuovo allestimento costato 8 milioni di euro necessari anche per i dragaggi, una diga soffolta per evitare i danni delle mareggiate e gli interventi sul torrente Nervi, anche questi contestati dai detrattori del progetto per la cementificazione del tratto finale del rio. Secondo il Sindaco « ci sono cose molto fini dal punto di vista architettonico, che vanno capite col tempo»

Le altre contestazioni sono relative al cemento usato per realizzare i gradoni dell’opera, ma anche le pietre utilizzate per coprirlo oltre che per la demolizione e la delocalizzazione della piscina Mario Massa che si sposterà nell’area Campostano sul tetto di un complesso dove saranno realizzati anche un parcheggio e un supermercato.

«Chi non è contento si accorgerà che ci sono cose molto fini dal punto di vista architettonico, che vanno capite col tempo. È un grande risultato di cui sono molto orgoglioso – ha detto il sindaco Marco Bucci -. La piscina verrà ricostruita. Dobbiamo acquisire la galleria dal demanio, appena avremo finito questa procedura partiremo coi lavori, Nervi avrà la sua piscina, lo abbiamo promesso e lo faremo».

Presenti alla serata, oltre al Sindaco, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Pietro Piciocchi, il presidente del Municipio Levante Francescantonio Carleo e l’assessore municipale Federico Bogliolo.





