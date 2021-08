10 agosto, ma il picco delle stelle cadenti sarà tra il 12 e il 13. Le iniziative degli osservatori genovesi

Lo sciame meteorico delle Perseidi quest’anno non sarà disturbato dalla luce della Luna (che sarà solo una piccola falce di luna crescente) né dalle nuvole, ma per vedere meglio le “Lacrime di San Lorenzo” bisogna anche allontanarsi dall’inquinamento luminoso della città

In realtà i detriti della cometa Swift-Tuttle hanno intercettato l’orbita terrestre già da qualche giorno, ma il picco sarà non oggi, ma tra un paio di giorni o, meglio, notti. Lo spettacolo continuerà fino al 24 agosto, anche se il numero di “stelle comete” diminuirà fino ad esaurirsi. Quest’anno la Luna sarà una falce crescente e tramonterà poco dopo le 22:00.

L’Unione astrofili italiani spiega che il massimo è atteso infatti nella prima parte della serata del 12 e del 13 agosto. Anche se il radiante, nella costellazione di Perseo, rimane visibile tutta la notte, più alto sull’orizzonte al mattino presto. Secondo la Nasa, nelle ore più propizie saranno anche cento le scie luminose ogni ora.

Questo sciame meteorico è generato dai detriti della cometa Swift-Tuttle, che ha un periodo orbitale di circa 133 anni. L’ultima volta è passata al perielio nel 1992.

Come i detriti diventano stelle cadenti? Entrando nell’atmosfera terrestre, per attrito, si surriscaldano, diventano incandescenti e lasciano le caratteristiche scie luminose.

Cosa bisogna fare quindi per osservarle al meglio?

Innanzitutto scegliere un luogo lontano da ogni fonte di illuminazione artificiale, che disturberebbe molto l’osservazione. Per osservare non servono né cannocchiali né bonocoli.

Volgere il proprio sguardo nei dintorni del radiante, che si trova in direzione NordEst. Anche se le meteore si manifestano ovunque, si può quindi volgere lo sguardo tutto intorno al radiante (est, nord, ovest, zenit) l’importante è evitare di rivolgersi a Sud-Ovest, cioè dalla parte opposta del radiante, perché non se ne vedrebbero affatto.

L’Osservatorio Astronomico di Genova (OAG), anche questa estate, in collaborazione con Consorzio Liguria Via Mare, propone un suggestivo evento in occasione dello sciame meteorico delle Perseidi, più famose come “stelle cadenti”. “Il Cielo dal Mare”. Mercoledì 11 agosto, alle ore 20:50 al Porto Antico di Genova, tour notturno della durata di 3 ore con lezione di astronomia, per ammirare le stelle nelle serate più speciali e romantiche dell’anno. Prenotazione obbligatoria al link:https://www.liguriaviamare.it/…/gite-notturne-ed-eventi…. Un’ulteriore serata è prevista per mercoledì 18 agosto.

L’Osservatorio Astronomico del Righi e Aula Didattica Planetario (Genova) propone “Le notti delle stelle”, iniziativa che da anni viene organizzata dall’Unione Astrofili Italiani, di cui l’Osservatorio Astronomico del Righi è delegazione territoriale. Appuntamento martedì 10 agosto alle ore 21.30 e alle ore 23.30. Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al link: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-la-notte-delle…

ATTENZIONE: chi ha più di 12 anni, per normativa nazionale dovrà esibire il Green Pass all’ingresso. Per accedere ai planetari è obbligatorio indossare la mascherina. Verrà misurata la temperatura corporea con apposito termometro; l’accesso all’area sarà consentito solo per temperatura non superiore a 37,5°C.

La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività:

1) ANIMAZIONE AL PLANETARIO sui pianeti e in particolare sui giganti del Sistema Solare, Giove e Saturno;

2) SPECIAL FULL DOME: una speciale proiezione che riguarderà prevalentemente il fenomeno delle stelle cadenti e sotto la cupola del Planetario apparirà una “pioggia virtuale” di meteore;

3) OSSERVAZIONE COLLETTIVA DEGLI ASTRI IN MODALITA’ “LIVE SKY”: l’osservazione al telescopio non avverrà più individualmente mettendo l’occhio all’oculare ma proiettando su uno schermo l’immagine dei corpi celesti che saranno ripresi da una videocamera astronomica collegata al telescopio.

Queste tre attività, di circa 30 minuti l’una, saranno prenotabili in blocco e non più separatamente, tramite la suddetta piattaforma “Evenbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi. Dato che le attività sono tre, complessivamente la capienza per ogni turno di visita sarà di 36 persone, divise in tre gruppi da 12 persone che svolgeranno le attività in parallelo.

Il contributo richiesto è identico a quello del pacchetto completo pre-Covid (11 € per gli adulti, 8 € per i bimbi da 0 a 12 anni) maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica.

C’è la possibilità per nuclei familiari, congiunti e per persone non soggette agli obblighi di distanziamento sociale, di prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” in serate diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente ai numeri 347 5859662 e 349 6109467 ai quali si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche l’osservazione individuale all’oculare del telescopio.





