Corso Italia: vietati fino al 30 settembre il consumo e la detenzione notturna di alcol

Nel tratto fra via Casaregis e la chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse. Il provvedimento del Sindaco, simile a quello del centro storico, a seguito delle proteste degli abitanti della zona. Prevista una sanzione di 500 euro

Il sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta degli assessori al commercio Paola Bordilli e alla sicurezza Giorgio Viale, ha firmato un’ordinanza che vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in corso Italia, ogni giorno dalle 00.00 alle 07.00 del giorno successivo e fino al 30 settembre 2021, al di fuori delle superfici di somministrazioni autorizzate.

L’interdizione riguarda l’area attorno a corso Italia (via Cappello, via Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione e lungomare Lombardo compresi) dall’altezza di via Casaregis fino alla chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse e si estende anche a via Minzoni e via Campanella.

Il divieto vale per il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro; qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisse alla richiesta, si darebbe luogo al sequestro dell’oggetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...