Picchia la compagna in strada e insegue due ragazzi che cercano di fermarlo

I due giovani hanno fermato una Volante e i poliziotti sono intervenuti, trovando la donna pesta e in lacrime. Il violento è stato denunciato e allontanato dalla casa familiare

È successo in via Cornigliano alle 22. La Polizia di Stato ha denunciato un 35enne ecuadoriano per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Ieri sera la volante del Commissariato Cornigliano è stata fermata da due ragazzi che chiedevano aiuto poiché poco prima avevano visto un uomo picchiare una giovane, avevano provato a fermarlo ma erano stati insultati ed inseguiti.

Gli agenti si sono dati alla ricerca del violento, rintracciandolo poco dopo nei pressi di un cancello. Subito il 35enne si è dichiarato responsabile dei fatti descritti dai testimoni, specificando che la ragazza malmenata è la sua compagna e che la discussione era nata per problematiche familiari.

La donna, che è stata trovata nel cortile in lacrime, con un grosso rigonfiamento all’altezza del sopracciglio e alcuni graffi sul petto, ha confessato di subire violenze dal partner da circa un anno culminate con il pugno in faccia di poco prima.

L’uomo è stato anche sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

In copertina: foto di repertorio

