I periti del tribunale: «Fino al 2020 il 75% delle gallerie autostradali fuorilegge»

Gli esperti della Procura nella seconda perizia legata al crollo della Galleria Bertè fanno il punto sulle condizioni dei tunnel fino allo scorso anno

La volta della galleria Bertè è crollata nel dicembre 2019 e solo per un caso fortuito, solo perché nel momento del distacco non passava nessuno e chi è passato dopo ha potuto scorgere per terra i 200 chili di cemento caduti sulla carreggiata ed evitarli, non ci sono state vittime e feriti. L’inchiesta, dei pubblici ministeri Walter Cotugno e Stefano Puppo, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto vede 21 indagati. Le nuove perizie richieste aggiungono alle prime, che parlavano, per la galleria in questione, di «gravissimi ammaloramenti» e «inadeguati monitoraggi», una valutazione sullo stato delle gallerie fino allo scorso anno, quando è cominciato il massiccio intervento sulle volte che ora paralizza la viabilità: «Il 75% dei tunnel liguri era fuorilegge», si può leggere, nero su bianco, sulle perizie.

All’inchiesta sulle condizioni delle gallerie sono state unite quelle sui falsi report sui viadotto e sulle barriere fonoassorbenti pericolose.

Mi piace: Mi piace Caricamento...