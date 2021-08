Edifici e terreni del centro Anidra, a Borzonasca, in vendita alle aste giudiziarie

Base: 522.074 €; prezzo minimo: € 391.555,50 €. Data ultima per presentare le offerte: il 28 settembre a mezzogiorno. Si tratta dei beni immobili teatro dell’inchiesta sulla morte della quarantenne Roberta Repetto per cui il guru dell’associazione, Vincenzo Paolo Bendinelli e il medico Paolo Oneda sono accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. I due, nell’ambito di una precedente indagine, sono anche indagati in concorso con la psicologa Paola Dora per violenza sessuale e circonvenzione d’incapace

La vendita avviene per una questione precedente che non attiene all’indagine conseguente alla morte di Roberta a seguito dell’asportazione di un neo, poi rivelatosi un melanoma, sul tavolo della cucina del centro olistico (secondo gli investigatori del comando provinciale dei Carabinieri senza esame istologico e senza anestesia) e nemmeno alla precedente indagine, sempre della Procura e dei Carabinieri genovesi, per circonvenzione a seguito della denuncia della famiglia di un’altra donna, una bresciana, a proposito del sesso tantrico praticato ad Anidra, nella convinzione che non fosse spontaneamente e liberamente scelto dalla figlia.

Il sito delle aste giudiziarie parla della vendita 100% della piena proprietà in Comune di Borzonasca, Località Casali di Stibiveri, «di un fabbricato ad uso turistico ricettivo, articolato su due piani, costituito di nº 4 unità» di un «fabbricato diruto, su due piani» di un «fabbricato di nuova costruzione destinato alla promozione, commercializzazione e gestione dell’attività agricola, composto da tre corpi» e di «diversi terreni». Sulla pagina web relativa si specifica che gli immobili sono occupati (dal Centro Anidra e da tutte le persone che ne fanno parte).

Qui il sito delle aste giudiziarie dove di vedono tutte le foto e i dati di immobili e terreni. Sempre sul sito si avverte che sul terreno sussistono «alcuni manufatti provvisori da demolire e smaltire». Si tratta di baracche di legno.

