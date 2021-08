Covid, 4 in più negli ospedali e un decesso registrato

Sono 135 i nuovi casi di positività al Covid, di cui 53 a Genova

Il dettaglio dei 135 nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 40

SAVONA (Asl 2): 12

GENOVA: 61, di cui:

· Asl 3: 53

· Asl 4: 8

LA SPEZIA (Asl 5): 22

Sono stati 6.104 tamponi tra molecolari e antigenici.

Quattro persone in più negli ospedali liguri (63 in totale). Stabile il numero delle persone in rianimazione (15)

Un decesso registrato, quello di si tratta di una donna di 92 anni morta ieri all’ospedale di Sestri Levante.

