L’incidente di oggi in via XX, ferito in codice rosso fuori pericolo

Il guidatore ha sfondato il vetro posteriore dell’auto tamponata mentre la passeggera è stata sbalzata sul tetto del veicolo

Il ragazzo, che ha 20 anni, è stato trasportato al San Martino in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. La passeggera, che ha un anno di meno, è stata sbalzata sul tetto della vettura, dove la si vede nella foto. Soccorsa in codice rosso per dinamica, è stata “declassata” in codice giallo e anche lei trasportata al San Martino dove è stato portato, in stato di shock, il guidatore della Ford, un uomo di 37 anni.

Sul posto, gli uomini del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista non teneva le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e, nella frenata e nello scontro, è stato sbalzato nell’abitacolo dell’auto rompendo il lunotto posteriore.

