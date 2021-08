I Vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero le case

Lunga notte di lavoro la scorsa per i Vigili del fuoco di Genova e della riviera di levante. In seguito allo scoppio di un incendio baracca a Bargonasco, comune di Casarza Ligure, ne veniva coinvolto anche l’adiacente bosco. L’intervento di numerose squadre ha permesso di limitare l’incendio a circa quattro ettari di vegetazione e di far sì che nessuna abitazione risultasse coinvolta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...