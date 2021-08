I giardini Luzzati piantano la Canapa legale al 100% per informare e non demonizzare

Stamattina, a vedere le foglie, alcuni frequentatori della zona si sono allarmati e hanno chiamato Comune, Municipio e Forze dell’Ordine, a testimonianza di quanto il tema sia demonizzato. Vero, la forma delle foglie è quella, ma non si tratta del tipo di cannabis che viene fumata sotto forma di marijuana ad alta concentrazione di Thc.

L’intento del Cesto è proprio quello di informare, discutere dei perché della demonizzazione della pianta (anche quella legale) e del tema della liberalizzazione

Nel video che mostra cosa sta accadendo nell’orto sociale dei Giardini Luzzati – Spazio Comune Federica Scibetta, vice presidente de Il Cesto e Paola Olivieri, che ha curato l’allestimento delle aiuole, spiegano cosa significa questo nuovo ingresso. L’orto sociale si arricchisce di una nuova pianta, molto spesso discussa e per tanti versi demonizzata: la Canapa. Della presenza delle piantine sono stati informati i Carabinieri. Le piantine non sviluppa sostanze psicotrope. La Cannabis Sativa ha potenzialità curative e medicinali oltre a essere impiegata per la fabbricazione tessile.

