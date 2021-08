Fondazione Ansaldo, un libro per celebrare i 90 anni dal varo del Rex – FOTO E VIDEO

È il 1 agosto 1931 e nei Cantieri Navali Ansaldo di Sestri Ponente giungono col treno reale Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, madrina dell’evento, per presenziare al varo del più grande transatlantico mai costruito in Italia: 51.060 tonnellate di stazza lorda per una lunghezza di 268 metri, una larghezza di 30 metri e un’altezza 37 metri, con 4 eliche e 4 motori capaci di una potenza di 140.000 cavalli

Comincia quel giorno la storia breve ma leggendaria di un mito che due anni dopo, nell’agosto del 1933, conquisterà il Nastro Azzurro per l’Italia, premio per la più veloce traversata tra Europa e America fatta fino a quel momento: 4 giorni, 13 ore e 58 minuti per navigare le 3.181 miglia che separano Gibilterra dal faro di Ambrose a New York. Il Rex percorse la rotta a una velocità media di 28,92 nodi arrivando a destinazione con un giorno d’anticipo, un record che deterrà per due anni. Ed è proprio a questa competizione che si riferisce il titolo del libro.

Come accaduto a tanti eroi leggendari, l’8 settembre 1944 il REX terminerà ancora giovane la propria vita, affondato senza potersi difendere, dai razzi e siluri accanitamente lanciati dagli aerei della Royal Air Force nella solitudine e nel silenzio della baia di Capodistria, opposta geograficamente a quella dove era nato.

A 90 anni e un giorno dal varo del mitico transatlantico REX, avvenuto il primo agosto 1931 nei Cantieri Navali Ansaldi di Sestri Ponente alla presenza di Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena, Fondazione Ansaldo ha presentato il libro “REX, Il sogno azzurro – The blue riband”, scritto da Flavio Testi, curato da Fondazione Ansaldo e pubblicato e distribuito da Erga Edizioni. L’evento ha avuto luogo presso Villa Giustiniani-Cambiaso alla presenza del magnifico rettore Federico Delfino e del preside della Facoltà Giorgio Roth, con gli interventi dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso e del direttore della Fondazione Lorenzo Fiori.

REX, IL SOGNO AZZURRO – THE BLUE RIBAND



Nel corso dell’evento è stato approfondito il tema “il coraggio dell’eccellenza”, fil-rouge di un breve percorso espositivo a corredo dell’anteprima del libro, con un dibattito moderato da Massimo Minella insieme all’autore del libro e al Magnifico Rettore.



Il libro ripercorre la vita di questo mitico transatlantico con inediti storici, fotografie provenienti principalmente dalla Fototeca di Fondazione Ansaldo, nonché filmati d’epoca della Cineteca della Fondazione, accessibili tramite QR Code con i propri dispositivi mobili (smartphone, tablet).

Il volume, in italiano e inglese, ripercorre la breve storia della più grande turbonave passeggeri mai costruita fino a quel momento: il REX, ancora oggi sinonimo di orgoglio italiano, presente nella memoria collettiva che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

Tema dell’anteprima è stato quello del “coraggio dell’eccellenza” che abbraccia tutta la vita del transatlantico REX: dalla ardita progettazione e ciclopica costruzione presso i Cantieri Navali Ansaldo di Sestri Ponente, alle innovazioni impiantistiche, ai ricchi e artistici allestimenti interni, alla prima delle 100 e passa traversate atlantiche, fino alla conquista dell’ambito Nastro Azzurro, ma anche alle tante piccole-grandi sconosciute storie che il libro disvela, compresa quella del miserabile affondamento.

Tra le oltre 250 pagine del volume è possibile leggere di questo coraggio e di questa eccellenza, anche attraverso le storie di vita di bordo, gli aneddoti, le curiosità, i dati tecnici, accompagnati da un ricco repertorio di circa 200 immagini cui si aggiungono i filmati accessibili tramite gli appositi QR Code disseminati nei sei capitoli.

Oltre Genova, altre città italiane ospiteranno eventi di presentazione del libro. Ciascuna presentazione svilupperà un tema differente. Il prossimo evento avrà luogo l’8 settembre p.v. al Museo della Cantieristica Navale di Monfalcone.

Il volume con sovra-copertina poster, stampato e distribuito da Erga Edizioni, sarà in vendita presso il circuito delle librerie su tutto il territorio nazionale al prezzo di 25 euro e presso le principali piattaforme on-line.

Fondazione Ansaldo-Gruppo Leonardo è un ente che opera da oltre 40 anni nel recupero, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici, fotografici e filmici rappresentativi di memorie imprenditoriali, industriali, tecnologiche e comunicative, in particolare di quelle aziende che hanno operato sul territorio ligure. Il patrimonio della Fondazione rappresenta una memoria storica collettiva di valore nazionale, vasta e preziosa. Abbraccia una fascia temporale che parte dalla metà dell’Ottocento e arriva fino ai primi anni Duemila. Numericamente conta oltre 100 fondi archivistici tra propri o affidati da terzi, raccogliendo materiali documentali, fotografici e filmici oltre ad alcuni cimeli e manufatti d’epoca per oltre 60.000 unità archivistiche, più di 800.000 immagini e circa 5.300 filmati in originale, nonché 300 ore di registrazioni di fonti orali.

Flavio Testi è un ingegnere genovese appassionato di storia della marineria mondiale. Il nonno Corrado e il padre Metello erano dipendenti Ansaldo e parteciparono alla costruzione del transatlantico REX per le parti propulsive ed elettriche. Entrambi presero parte alle prove in mare e Metello Testi rimase imbarcato per tutta la vita operativa del REX (dal 1932 al 1940) in qualità di ufficiale della centrale elettrica e anche come violinista nell’orchestra di bordo. L’Autore è stato membro della Titanic Historical Society ed è associato al Laboratorio di Storia Marittima e Navale del DASF presso l’Università di Genova.

Erga Edizioni nasce nel 1950 col nome “Le tre caravelle” e diventa “Erga” nel 1964. Sin dalla sua fondazione ha scelto di essere distribuita a livello nazionale. Ad oggi ha pubblicato oltre 2500 titoli. Collabora con Enti, Associazioni e Università in tutta Italia. Ha sviluppato con la start-up Vesepia i libri interattivi e polisensoriali, che permettono tramite una APP di fruire di realtà aumentata e di immagini e video 3D.

