Terrile (Pd): «Le 5 giornate di Genova Jeans costeranno ai genovesi 650 mila euro»

Da chi arriveranno i finanziamenti? È questa una delle domande che si leggono nei commenti del post di Alessandro Terrile, capogruppo Pd in consiglio comunale, che spulciando le delibere di giunta ha individuato le cifre per ora impegnate dalla collettività.

L’idea dell’iniziativa è di Manuela Arata che la sta coordinando. La pratica, come si evince dalle delibere, è stata portata avanti da Bordilli e Piciocchi. Sulla pagina di Terrile le obiezioni, oltre che alla cifra impegnata, vengano mosse al fatto che a fronte di un impegno di spesa così alto si chieda a giovani volontari di lavorare gratis. Dal centro storico, dove (nella zona di Pré) sono previsti in quei 5 giorni palchi con concerti di giovani, la protesta riguarda il fatto che più che eventi episodici per cotanto impegno di spesa servano, invece, «interventi strutturali».



Ecco il post di Terrile e alcuni dei commenti più significativi.















Mi piace: Mi piace Caricamento...