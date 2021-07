Restaurata la vasca di Boccadasse, lunedì l’inaugurazione

Genova Cultura Aps ha raggiunto il secondo obiettivo del progetto #iorestaurocongenovacultura. Dopo l’intervento sulla statua del barchile di piazza delle Erbe, è toccato al restauro conservativo della vasca marmorea di Boccadasse

La vasca era in cattivo stato conservativo a causa dell’esposizione agli agenti esogeni e all’usura. Grande attenzione è stata dedicata alla rimozione di uno spesso strato di calcare all’interno della vasca e sulla pietra superiore che ospita il rubinetto. Sono stati anche rimossi il vecchio rubinetto non originale e la tinteggiatura di colore rosa non idonea applicata al fine di coprire difetti e usura. Sotto questo strato di colore è emerso un intarsio marmoreo che ospitava probabilmente il rubinetto originale.

Il prossimo lunedì 2 agosto, alle 18:30, i genovesi potranno rivedere la vasca in tutto il suo splendore! Sarà una vera e propria inaugurazione con taglio di un significativo nastro rosso e con la necessaria presenza della cittadinanza. Ci saranno autorità comunali e dei Beni culturali, il presidente e la Giunta del Municipio Medio Levante per festeggiare una rinnovata bellezza che racconta la storia di tanti genovesi che hanno transitato nel borgo.

Ha contribuito il Comitato Iren.

