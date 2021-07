Pusher arrestato dalla Polizia in via Canepari con eroina e cocaina

In casa aveva altri 356 grammi di eroina. Operazione della sezione Investigativa del commissariato di Cornigliano

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un genovese di 46 anni per il reato di spaccio di droga.

Gli uomini della sezione Investigativa del Commissariato Cornigliano, durante un servizio volto alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 46enne camminare con fare sospetto in via Canepari ed hanno così deciso di sottoporlo a controllo trovandolo in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 42,46 grammi di eroina e 1,10 di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriori 356 grammi di eroina, un bilancino di precisione ed un cellulare.

