Evacuata la Regione, ma è solo un’esercitazione

In fuga dai palazzoni di via Fieschi sede del Consiglio regionale e dei gruppi per un incendio o per qualsiasi altro evento pericoloso: per fortuna si è trattato solo di un’esercitazione per essere certi che, in caso di bisogno, ognuno sappia quello che deve fare per sottrarre se stesso e gli altri a rischi. Hanno partecipato dipendenti regionali e dei gruppi e consiglieri.

Diversi i punti di ritrovo per mettersi in sicurezza dall’eventuale pericolo, individuati intorno ai grandi edifici di via Fieschi. Le foto che vedete sono del punto di ritrovo di piazza Carignano.





