Torna il cinema “Alle Ortiche”: dal 29 luglio al 2 settembre alle Serre di San Nicola

Da pochi giorni è iniziata Alle Ortiche Summertime 2021, il cartellone di eventi estivi che animerà le Serre di San Nicola a Genova fino all’inizio di settembre

Torna il cinema Alle Ortiche La rassegna si terrà i giovedì sera, dal 29 luglio al 2 settembre, alle Serre di San Nicola

Dopo l’esordio musicale, è in arrivo il cinema contemporaneo con una rassegna ideata e organizzata dall’associazione di promozione sociale Alle Ortiche – ente gestore di una porzione delle Serre – e dall’associazione culturale Laboratorio Probabile Bellamy: durante le serate di giovedì – dal 29 luglio al 2 settembre – saranno proiettati quattro documentari che, ognuno seguendo il personalissimo stile di regia dell’autore, raccontano mondi e storie lontani.

Si inizia giovedì 29 luglio con i Guerrieri della Luce di Faith (2019), film della documentarista Valentina Pedicini recentemente

scomparsa; ad introdurre il suo film ci sarà Giulia Cosentino, amica della Pedicini e regista a sua volta. Il 5 agosto tocca al racconto di vita autobiografico della straordinaria cineasta francese Agnès Varda, che insieme a Didier Rouget firma Varda by Agnès (2019). L’Antartide visto dall’occhio della macchina da presa di Werner Herzog è il protagonista del terzo appuntamento; con Encounters at the End of the World (2007), in programma il 26 agosto; si chiude in bellezza il 2 settembre con la realtà e la magia del Parco della Favorita di Palermo insieme a Virginia Nardelli, che presenterà al pubblico la sua opera prima C’è un lupo nel parco del re (2019).

Ad aggiungere particolarità allo spettacolo sarà la location, che permetterà di creare una sala cinematografica all’aperto e immersa nella natura. Le proiezioni inizieranno alle 21.30, apertura porte alle 20.30. Sarà allestita una zona bar dove saranno servite birre, bibite e i ghiaccioli artigianali di Gelatina.

La prenotazione è caldamente consigliata tramite Eventbrite al link https://bit.ly/3rBWtuf o scrivendo a info@alleortiche.it. Ingresso a offerta libera, minimo 5€. Le donazioni saranno utilizzate per costruire e attivare la compostiera di comunità a settembre 2021, nell’ambito del progetto Terzo Paesaggio.

Dove siamo: Serre di San Nicola, Salita San Nicolò 34.

Gli eventi di Alle Ortiche Summertime 2021 sono sostenuti da: Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando CivICa 2019, progetto Terzo Paesaggio; Comune di Genova nell’ambito del bando “Genova città dei festival” 2021.

Qui il programma completo:

29 luglio / h.21.30

FAITH di Valentina Pedicini

2019 – documentario – 89′

introduce la proiezione Giulia Cosentino

Un monastero isolato tra le colline italiane. I Monaci Guerrieri, ex campioni di arti marziali, da vent’anni si preparano ad una guerra più “alta”, tra preghiere notturne e allenamenti massacranti. Un viaggio poetico ed emotivo in un mondo sconosciuto, un film per indagare le motivazioni profonde di una scelta radicale, le ragioni della devozione.

05 agosto / h.21.30

VARDA BY AGNÈS di Agnès Varda e Didier Rouget

2019 – documentario – 115′

Fra immagini di repertorio e quelle di recenti incontri con il pubblico per parlare del suo cinema, in un giardino o un teatro gremito di gente, Agnès Varda ripercorre la sua carriera di filmmaker e artista a partire dagli esordi come fotografa e poi dal suo debutto nel cinema con La pointe courte (1955). Le immagini dei suoi film e di inediti “dietro le quinte” accompagnano un percorso che va dagli albori della Nouvelle Vague al più recente Visages, Villages (2017) realizzato con il giovane artista JR.

26 agosto / h.21.30

ENCOUNTERS AT THE END OF THE WORLD di Werner Herzog

2007 – documentario – 99′

Il documentarista di culto Werner Herzog va all’esplorazione di uno dei luoghi più estremi della terra, l’Antartide, per catturare paesaggi, fauna e i pochi scienziati che vi vivono, nascosti nella Stazione McMurdo. Ulteriore capitolo di un percorso di maturazione artistica in cui il regista bavarese ha definitivamente consolidato la sua personale formula che vede sovrapporsi le

immagini della natura alle sue divagazioni in voce over, interpretando ed elevando a poesia quello che la macchina da presa riprende.

02 settembre / h.21.30

C’È UN LUPO NEL PARCO DEL RE di Virginia Nardelli

2019 – documentario – 53′

introduce la proiezione la regista

Si dice che nel Parco della Favorita, sotto il monte Pellegrino, a Palermo, si aggiri un lupo, nessuno lo ha mai visto davvero eppure c’è chi giura di averlo sentito talvolta ululare nella notte. Una fantasia? Una diceria? La lingua delle superstizioni e delle storie? I “personaggi” di questo microcosmo da dove la città appare lontana, quasi un altro mondo, si svelano a poco a poco creando una dimensione in cui la realtà e fantastico si confondono.

