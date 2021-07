Ormeggio “creativo” al Porto Antico, danneggiate alcune barche e l’Isola delle chiatte

Macchine indietro contro alcune imbarcazioni ormeggiate al Molo Vecchio, poi avanti tutta, con sgasata e relativo fumo nero, prua contro l’Isola delle chiatte. L’impatto ha danneggiato anche la ringhiera. Uno yacht, stamattina, ha “dato spettacolo” al Porto Antico causando parecchi danni.

Sul molo, parecchie persone a guardare allibite, riprendendo con il cellulare, le “prodezze” del timoniere dell’imbarcazione di lusso.

Comprensibile fuggi fuggi dall’Isola delle chiatte. Lo yacht si è avvicinato a forte velocità e l’impatto è stato piuttosto violento.

Le immagini sono diventate virali su Whatsapp e su Telegram e ora stanno sbancando anche sui social.

Al momento ignote le cause dello strano “comportamento” dello yacht. Non si può escludere che sia trattato di un guasto ai comandi. Era già successo qualche tempo fa che uno yacht impattasse proprio per un problema tecnico contro l’Isola delle chiatte, causando seri danni.

