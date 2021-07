Interviene per sedare una rissa, agente di Polizia locale ferito con coccio di bottiglia

I colleghi dell’operatore hanno fermato il responsabile che ha ingerito ovuli di stupefacente

Alle ore 15.35 di sabato, 24 luglio, la pattuglia Antidegrado del Nucleo centro storico dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale è intervenuta in via Prè a seguito di segnalazione per una rissa tra extracomunitari. Gli operatori hanno inseguito un cittadino nordafricano che portava i segni della colluttazione appena avvenuta all’angolo con vico Sant’Antonio. Lo hanno raggiunto, ma questi, che nascondeva un coccio di bottiglia, ha colpito al braccio un agente provocandogli una profonda ferita. L’agente è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove i medici hanno deciso per lui una prognosi di 8 giorni. Il nordafricano è stato fermato e accompagnato presso gli uffici di Polizia locale di piazza Ortiz dove ha avuto un malore a seguito di ingestione di ovuli di sostanza stupefacente. Alcuni ovuli li aveva ancora nel cavo orale. In stato di arresto per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato trasportato al Galliera dove attraverso la Tac è stata accertata la presenza di altri piccoli involti nello stomaco. È attualmente piantonato in ospedale fino a quando non li espellerà. Sarà anche denunciato per spaccio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...