Escursionista cade sull’Antola, soccorso da Vvf e Soccorso alpino

Si è procurato una lussazione al gomito. È stato raggiunto col fuoristrada e portato a Bavastrelli dove lo attendeva l’ambulanza

In tarda mattinata i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli hanno raggiunto i sentieri sul monte Antola per soccorrere un escursionista che, cadendo, si era procurato una probabile lussazione al gomito. Raggiunto insieme al personale del Soccorso alpino, gli è stato immobilizzato l’arto e condotto poi dai mezzi fuoristrada per accompagnarlo a Bavastrelli dove lo attendeva l’ambulanza della croce di Torriglia.

