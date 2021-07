Sul posto sono intervenuti l’automedica Golf 5 del 118, l’ambulanza di Ponente Soccorso e due pattuglie dei Carabinieri. Dopo le prime cure in loco il giovane è stato trasportato in codice rosso a San Martino

Incidente in località Motta ad Arenzano. Un motociclista di 21 anni, nella notte, è caduto in via Don Minzoni per cause ancora da accertare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...