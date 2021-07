Ritrovato Mirko, disperso nei boschi di Sant’Eusebio

Il ragazzo, che ha 22 anni, era scomparso ieri sera. L’auto, una 500 rossa, è stata trovata stamattina, posteggiata in via Montelungo

Sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, che sta sorvolando la zona per cercare tracce di Mirko. Secondo alcune notizie per ora non confermate sarebbe stato ritrovato, ma non si sa in quali condizioni.

Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco (anche con squadre da terra), Polizia locale e Soccorso alpino.

AGGIORNAMENTO – Su Facebook i parenti scrivano che Mirko «è stato ritrovato e sta bene».

Mi piace: Mi piace Caricamento...