L’anziana donna ha finto di sbilanciarsi per le manovre del mezzo Amt. In realtà era un modo per avvicinarsi alla passeggera più giovane e carpirle il portafoglio

È successo ieri pomeriggio su un bus della Linea 8. Alla derubata non è restato che constatare che il portafoglio, contenente 300 euro, non era più nella borsa e chiamare la Polizia. Gli uomini hanno cercato la nonnetta borseggiatrice, ma, per ora, senza successo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...