E il consigliere municipale scrisse: «Al G8 non è morto nessuno, solo il fenomeno con il passamontagna»

Post shock su Facebook del consigliere di centrodestra del Municipio IX Levante Cristiano Di Pino. Ecco il testo: «PILLOLLA DAL G8 DI GENOVA – Ok, ragazzi, io capisco tutto: la nostalgia, i bei tempi andati, i “meravigliosi”anni ’90 appena terminati, però dopo vent’anni magari facciamocene una ragione di questa cosa.D’altronde non è mica morto nessuno. Ah sì, giusto, dimenticavo il “fenomeno” con il passamontagna e l’estintore.That’s it »

Sulla bacheca Facebook del consigliere municipale arriva qualche consenso di area, ma anche molte critiche, prima che politiche (ci sono anche quelle), alla scarsa opportunità (aggiungiamo noi, da parte di una persona eletta in un’istituzione) di parlare in quel modo di una persona che è deceduta, come se la vita fosse nulla. E di dimenticare strategicamente le decisioni dei tribunali, ultima la Corte di Giustizia di Bruxelles.

Riportiamo qui alcuni dei commenti. L’intero scambio è sulla bacheca Facebook del consigliere municipale di Vince Genova.













Visto che pare serva una rinfrescata alla memoria, potete leggere qui l’articolo “LA VIOLENZA NON FU UN CASO, MA L’INIZIO DELL’INVOLUZIONE”, del magistrato Enrico Zucca, dal dossier pubblicato sull’ultimo numero de La Città – Giornale di società civile e riportato da Goodmorning Genova.

