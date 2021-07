PlayStation Switch, che passione. 23enne tenta di non pagarne due e finisce nei guai

I Carabinieri lo hanno pizzicato alla Fiumara. Le aveva nascoste in uno zaino schermato

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Sampierdarena hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un ragazzo ecuadoriano di anni 23, senza fissa dimora, con precedenti di Polizia poiché ha sottratto, occultandole in uno zaino schermato, due Play Station Switch per un valore complessivo di 600 euro, esposte in un negozio all’interno del centro commerciale La Fiumara. La merce è stata restituita ai titolari dell’esercizio.

